In ceea ce priveste rezultatul motiunii, liberalul a tinut sa faca cateva precizari: "Este rezultatul nesimtirii, slugarniciei, lipsei de curaj si lipsei de responsabilitate fata de destinul Romaniei a celor din majoritatea guvernamentala, care au preferat sa stea alaturi de Liviu Dragnea, sa-i gireze in continuare un regim de putere profund nociv pentru Romania, in loc sa-si faca datoria fata de stat".

Presedintele PNL a mentionat ca lupta sa politica va continua.

"Batalia continua. Am dat un mesaj, luptam pana la capat pentru Romania si vom duce in continuare aceasta lupta cu o putere care pare sa nu mai tina cont de nimic, folosind toate mijloacele constitutionale pe care le avem la dispozitie", a spus el la Romania TV, conform digi24.ro.

Chestionat cu privire la propunerea fostului premier Victor Ponta, referitoare la un posibil guvern de uniune nationala, raspunsul lui Orban a fost: "Dati-mi voie sa nu comentez. Ponta este un opozant mai tanar, pana acum a fost impreuna cu Liviu Dragnea, au facut o echipa care a impartasit o multime de lucruri in comun. Eu nu uit ca Ponta a fost presedinte, Dragnea, secretar general, ca Ponta era premier si mana dreapta a lui Ponta era Dragnea. Deocamdata trebuie sa mai treaca ceva vreme pana sa aiba o foarte mare credibilitate in randul publicului, care este efectiv impotriva PSD, impotriva lui Dragnea si impotriva acestui mod nociv de a conduce Romania".