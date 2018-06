"USR chiar lucreaza la un program de guvernare. In zilele urmatoare vom deschide public acest program, pentru ca USR lanseaza primul program de guvernare participativ in care cetatenii pot sa se implice in formularea si in definirea acestui program, la fel cum astazi au fost alaturi de noi si ne-au sustinut in spatiul public. Suntem convinsi ca prin contributia tuturor si a celorlalte partide de opozitie vom veni cu o viziune pentru Romania, decenta si functionala", a afirmat Barna miercuri la Parlament, dupa respingerea motiunii de cenzura.

El a explicat ca situatia prezenta are drept cauza programele de guvernare facute de politiceni care au refuzat sa mai discute cu oamenii, scrie Agerpres.



"Avand politicieni care fac programele de guvernare, Romania a ajuns in situatia (...) de astazi pentru ca politicienii au refuzat sa mai discute cu cetatenii. (...) Cetatenii au dovedit ca sunt responsabili si ca le pasa de tara", a adaugat Barna.

"Vom iesi alaturi de cetateni, vom merge la protest. USR a simtit ca eforturile pe care le face in Parlament sunt reflectate si sustinute de catre cetateni. (...) Romania nu va ramane si nu se va transforma intr-o natie de hoti", a mai spus Barna.

Barna, dupa respingerea motiunii: PSD isi asuma faptul ca este un partid corupt

El le-a multumit celor care au protestat in Parcul Izvor, care si-au luat "O zi libera pentru Romania" si care au aratat astfel ca "Romania continua sa fie un stat care respira, viu si compus din cetateni care nu vor sa fie o natie de hoti"., a spus Barna, miercuri, dupa anuntarea oficiala a votului motiunii.

El sustine ca are informatii ca in vacanta parlamentara Guvernul va adopta o ordonanta prin care legea potrivit careia condamnatii penali nu pot sa faca parte din Guvern va fi modificata.



"Intelegem ca Liviu Dragnea se pregateste sa devina si prim-ministru. Deci orice regula de decenta si de respectare a regulilor in Romania urmeaza sa fie indepartata. Ceea ce urmeaza sa facem mai departe ca societate este sa semnam initiativa 'Fara penali in functii publice', aceasta initiativa devenind in momentul de fata o miza majora pentru societatea din Romania care trebuie sa continue sa puna presiune pe acest partid corupt care hotaraste sa scoata Romania din Europa", a adaugat Barna.

Potrivit acestuia, singurul parlamentar USR care a lipsit de la vot a fost senatorul Vlad Alexandrescu, aflat intr-o delegatie in strainatate unde se discuta inregistrarea Rosiei Montane in patrimoniul UNESCO.

Plenul Parlamentului a respins miercuri motiunea de cenzura "Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala!", semnata de PNL, USR si PMP. S-au inregistrat 166 de voturi "pentru" si 4 "impotriva". Pentru a trece, era nevoie de minimum 233 de voturi "pentru".