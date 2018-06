„Eu cred ca, in momentul de fata, exista in Parlament o majoritate de parlamentari care realizeaza faptul ca guvernul acesta e nociv si pentru Romania si pentru partide politice, nu doar cele din opozitie, dar inclusiv cele de la putere. Deci, eu cred ca exista in momentul asta de fata o majoritate de genul acesta, cred ca mai trebuie intelepciunea, inteligenta pentru a pune la masa aceasta majoritate, chiar daca asta nu e o solutie pe termen lung, e o solutie pe termen scurt pentru ca Guvernul asta sa plece” a afirmat Dacian Ciolos, potrivit Digi24.

Fostul prim-ministru tehnocrat a afirmat ca guvernul „face rau prin lipsa de competenta, prin indiferenta, prin teama de a face anumite lucruri sau prin orientarea de a face anumite lucruri doar pentru a servi interesele unora dintre liderii politici” si ca spera ca in toamna sa fie depusa o alta motiune de cenzura, care sa aiba un alt rezultat decat cea dezbatuta miercuri in Parlament.

„Eu cred ca ar trebui nu doar ca guvernul acesta sa pice, ci am avea nevoie de alegeri anticipate, pentru ca situatia in care s-a ajuns, inclusiv politic, face ca majoritatea politica actuala, cu liderii actuali, si-au pierdut legitimitatea. Oricat ai vrea si ai spune ca poate mai sunt niste modificari de facut in legile justitiei, mai sunt niste lucruri de ameliorat ca nu toate institutiile din justitie functioneaza perfect, dar nu oamenii astia care sunt in conflict de interese pentru ca au ei dosare penale, ei nu au credibilitatea si legitimitatea sa faca modificarile respective. (...) daca gandim sanatos din punctul de vedere al democratiei din Romania, noi ar trebui sa avem acum nu doar sa pice Guvernul, ci sa avem si alegeri anticipate si cei care spun ca au legitimitatea si ca ei pot sa conduca, sa dovedeasca ca au increderea electoratului dupa un an de proteste. Dar in primul rand e clar ca guvernul asta asa cum e el structurat, de la varf, de la primul ministru, pana la ultimul ministru cu mici, foarte mici exceptii, sunt oameni incompetenti pe domeniul lor si ar fi firesc sa plece” a mai spus Dacian Ciolos.

Motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila a fost respinsa, miercuri, de Parlament, astfel ca Guvernul Dancila ramane in functie.