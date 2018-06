"Nu ii doresc rau personal, dar mi-as dori foarte tare sa elibereze cat mai repede PSD, pentru ca altfel si PSD se va duce intr-o groapa atat de mare din care nu va mai putea fi salvat. Si imi pare rau pentru PSD", a afirmat Ponta.

Liderul Pro Romania a declarat ca partidul sau nu isi doreste sa ajunga la guvernare, insa da "o mana de ajutor PSD sa scape de Dragnea", potrivit Agerpres.

"Eu dau o mana de ajutor din afara PSD-ului ca sa scape de Dragnea si de ai lui, pentru ca in PSD doi oameni si-au dat demisia atunci cand au considerat ca fac rau PSD, domnul Nastase si cu mine. Domnul Dragnea nu se incadreaza in aceasta linie a lui Adrian Nastase si a lui Victor Ponta, atunci cand simte ca isi trage in jos partidul sa zica: 'Mai, oameni buni, ma dau deoparte si va ajut'. El zice: 'Nu, cu mine ne ducem toti in groapa'", a spus Victor Ponta.

De asemenea, el a mai declarat ca senatorii si deputatii PSD ar fi avut nevoie de o garantie ca actuala majoritate parlamentara isi va desemna un nou premier.

"Am auzit aceasta fraza de la o suta de PSD-isti cu care am vorbit si zilele trecute si azi in Parlament: 'Da, ma, ne e rusine cu Dancila, dar tu vrei sa il punem pe Orban?'. Eu incercam sa spun: 'Stai, ca nu-l punem!'. 'Cum ne garantezi tu ca nu il punem pe Orban?'. 'Pai nu am cum sa va garantez eu, ca nu sunt eu mana dreapta a domnului Iohannis'", a afirmat Ponta.

Liderul Pro Romania este convins ca, la un moment dat, presedintele Klaus Iohannis va trebui sa ofere o garantie ca va numi un nou premier de la actuala coalitie parlamentara pentru a putea schimba Guvernul Dancila.

"Eu nu puteam sa le garantez fostilor mei colegi din PSD ceva ce e foarte simplu. Sper sa faca acest lucru singura persoana care le poate garanta. Aici e vorba de cel care numeste primul-ministru. Sa spuna, domnule, majoritatea parlamentara nu se schimba. Eu cred ca domnul presedinte Iohannis, daca tot zice ca vrea sa schimbe guvernul, o sa trebuiasca la un moment dat sa faca si acest lucru", a adaugat Ponta.

Pe de alta parte, Ponta considera ca nici liberalii nu au crezut in sansele motiunii de cenzura.