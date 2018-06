Anchetatorii arata ca, fiind situate in albia minora a Dunarii, Insula Belina si Bratul Pavel fac parte din domeniul public al statului prin efectul legii si al Constitutiei, si prin urmare nu puteau fi trecute in proprietatea vreunui consiliu judetean prin hotarare de guvern, ci doar prin lege, informeaza Digi24.

„Concret, in perioada 23 septembrie 2013 – decembrie 2013, in calitate de secretar de stat, inculpata Shhaideh Sevil a initiat, a fundamentat, a introdus pe circuitul de avizare si a prezentat guvernului pentru aprobare un proiect de hotarare de guvern (ce se va numi H.G. 943/2013), precum si nota de fundamentare pe care a semnat-o, in calitate de initiator. Pe baza acestor acte s-a aprobat transmiterea unor parti din Insula Belina si Bratul Pavel catre domeniul public al judetului Teleorman si in administrarea Consiliului Judetean Teleorman. Aceasta, in conditiile in care inculpata cunostea ca in acest mod intocmeste acte care incalca o serie de dispozitii legale, respectiv:

- art. 136 alin. 3 din Constitutia Romaniei,

- art. 3 din Legea apelor 107/1996,

- art. 3 alin. 2 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica,

- anexa 2 din O.U.G. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane",

- art. 38 alin. 2, alin. 3, art. 30 alin. 2 si art. 77 din Legea 24/2000

- art. 860 alin. 3) teza intai din Codul civil ”, arata DNA.

Anchetatorii arata de asemenea, ca Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Justitiei formulasera observatii pe parcursul circuitului de avizare prin care semnalau ca exista aspecte de nelegalitate in ceea ce priveste transferul, aspecte ce au fost ignorate.

„La randul sau, in aceeasi perioada, inculpata Stoian (fosta Vasile) Ionela, in calitate de director la M.D.R.A.P. - Directia Juridica, Relatia cu Parlamentul si Relatii Internationale, a ajutat la fapta prevazuta de legea penala retinuta in sarcina inculpatei Sevil Shhaideh. Concret, inculpata Stoian (fosta Vasile) Ionela a sprijinit demersurile nelegale prin aceea ca: nu a intocmit note referitoare la observatiile pe care le-au facut cele doua ministere avizatoare (ministerul Justitiei si cel al Finantelor Publice), nu a respectat reglementarile privind circuitul de avizare, a contribuit la crearea unei reprezentari false M.F.P. si M.J. referitor la contactele de inchiriere deja existente”, sustine DNA.

Procurorii amintesc si ca, anterior acestor demersuri, suprafete din Insula Belina si Bratul Pavel fusesera inchiriate prin contracte unei firme private si unei persoane.

„Pentru a nu atrage atentia administratiei publice centrale cu privire la existenta unor interese ale acelei firme private referitor la insula Belina si Bratul Pavel, s-a dorit obtinerea unor extrase de carte funciara "curate", in care sa nu apara contractele de inchiriere avand ca parti Administratia Apele Romane (A.N.A.R) si firma respectiva. Aceasta activitate a fost coordonata de inculpatul Gadea Ionut, la data faptei presedinte al C.J. Teleorman, care a solicitat Administratiei Nationale "Apele Romane" avizarea favorabila a transferului mentionat, a ignorat existenta extraselor de carte funciara care contineau sarcinile firmei private, a coordonat inlocuirea acestora cu niste extrase de carte funciara noi, care nu mai prevedeau contractele de inchiriere, si-a insusit prin semnatura proiectul de nota de fundamentare in care era trecut, necorespunzator adevarului, ca imobilele nu sunt grevate de sarcini”, se arata in comunicatul DNA.