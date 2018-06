El a reactionat astfel la faptul ca miercuri dimineata pe liftul de langa biroul presedintelui Camerei Deputatilor, dar si pe alte ascensoare de pe coloana a parut un afis conform caruia acestea pot fi folosite doar de catre parlamentari, in timp ce accesul pe coridorul care face legatura dintre Camera Deputatilor si Senat a fost restrictionat.

"Ascensor destinat exclusiv pentru transport parlamentari" - este mesajul afisat miercuri dimineata langa usile liftului care se invecineaza cu biroul presedintelui Camerei.

"A fost inclusiv ieri o discutie in Biroul permanent vizavi de ceea ce s-a intamplat saptamana trecuta pe acest hol. Din ceea ce am inteles, ceea ce s-a pus pe lifturile de la 1 a fost o greseala, pentru ca nimeni nu a incercat, nici nu doreste sa restrictioneze accesul dvs. (al jurnalistilor - n.r.) in acest perimetru. Eu stiu ca doamna secretar general al Camerei a verificat acest lucru, dar ieri in Biroul permanent nu s-a discutat o asemenea masura restrictiva la adresa ziaristilor. Posibil sa fie si un exces de zel din partea unui functionar din Camera Deputatilor, dar ieri la BP nu s-a luat - singura instanta care poate decide ce se intampla in acest perimetru - nicio sanctiune. Nu am verificat ce functionari sau cine a pus un afis. (...) Sa nu vorbim de domnul Dragnea, ca n-are nicio legatura cu liftul. O sa verific la Secretariatul General ce s-a intamplat cu asemenea mare problema - un afis la lift. Cred ca nimeni, nici eu, nici colegii mei nu doresc sa va restrictionam dvs., reprezentantilor presei, accesul. A fost saptamana trecuta un incident cu invitati adusi de un partid politic pe acest hol. Deciziile care s-au luat si masurile... o greseala, pentru ca protestatarii nu au ce cauta la P1 sa urle si sa se arunce pe jos ca sa protesteze. Cred ca, daca s-a asimilat acest afis cu interdictia pentru dvs., este o greseala", a sustinut Daniel Suciu.

El a explicat apoi si interzicerea accesului la balcoane a reprezentantilor Opozitiei si prezenta a peste 70 de invitati ai PSD, potrivit Agerpres.

"Cand este vorba de balcoane, accesul se face ca urmare a solicitarile facute de grupurile parlamentare Secretariatului General. Din ceea ce am inteles, la momentul depunerii de catre USR a acestor cereri, balcoanele erau pline, inclusiv de catre sustinatori, de catre membrii PSD. Nu exista o repartitie, exista cine depune cererea. (...) Dar daca grupurile parlamentare, doua, trei, unul au depus cereri care numeric au acoperit balcoanele, celelalte grupuri care au depus ulterior nu mai au acces. Restrictiile vizavi de acest perimetru au venit ca urmare a ceea ce s-a intamplat cu invitatii USR-ului de saptamana trecuta si, indiferent ce sustin colegii mei de la USR, ceea ce s-a intamplat saptamana trecuta este o rusine pentru Parlamentul Romaniei. Iar ceea ce vedeti aici este o consecinta ca nu mai acceptam - si BP a luat ieri aceasta decizie - ca invitatii USR-ului care vin cu un singur scop - sa aiba aici acces. De fiecare data cand este o motiune de cenzura, exista invitati care vor sa participe de la balcon. (...)

Cati oameni a invitat PSD? In jur de 70, daca tin bine minte. (...) Inseamna ca toate locurile s-au ocupat. Acest subiect il gestioneaza cei de la Secretariatul General. Nu intrebati pe mine de ce 3-5-locuri sunt libere si nu are acces altcineva", a detaliat deputatul PSD.

Suciu a precizat ca masurile luate miercuri nu vor fi permanente.