"Am decis sa ma alatur ALDE pentru ca, dupa 22 ani de la semnarea adeziunii la PNL, este foarte greu sa nu raman liberal, alaturi de multi dintre colegii cu care am traversat acesti ani. Ma onoreaza faptul ca domnul presedinte Calin Popescu-Tariceanu a considerat ca subiectele si proiectele pe care le-am adus in spatiul public pana acum, ca parlamentar, si ma refer in special la cele care privesc atenuarea discrepantelor regionale cu sprijinul direct al statului, sunt solide si merita sustinerea ALDE. E vorba despre initiative pentru care vasluienii, al caror reprezentant sunt, au gasit prea putina deschidere si intelegere din partea guvernarilor anterioare, si care se refera la scaderea decalajelor intre Vaslui si regiunile bogate, la stergerea inechitatilor intre Moldova si restul tarii", a scris Olteanu intr-un comunicat de presa, potrivit Hotnews.ro.

Deputul si-a anuntat demisia din PNL pe 23 mai, spunand ca ca gestul sau este motivat de lipsa totala de reactie a conducerii centrale a partidului in legatura cu ceea ce numeste "situatia fara precedent din Organizatia Judeteana a PNL Vaslui, unde liderii actuali incearca sa se impuna prin masuri abuzive".

”Am speranta ca ALDE va fi locul in care, dupa o perioada deloc usoara pentru mine, voi avea parte de atmosfera de lucru care mi-a lipsit din cauza tensiunilor si conflictelor ce s-au perpetuat in ultimii ani in PNL. Imi doresc o colaborare excelenta cu toti colegii din ALDE, pe care ii asigur ca imi pun la dispozitie intreaga experienta politica si administrativa si toata energia de care dispun pentru reusita unor proiecte comune", spune acum Daniel Olteanu.