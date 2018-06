"Am decis ca vom participa la dezbateri, vom avea si noi de spus acolo ceva, asa cum fiecare grup parlamentar are cateva minute si vom spune acolo punctul nostru de vedere si vom parasi sala, vom fi absenti. Deci nu se pune problema sa asiguram cvorumul, sa ne abtinem, sa nu stiu ce. Nu vom fi in sala si vom fi absenti in momentul votului", a anuntat liderul UDMR.

De asemenea, acesta a mai spus ca "se va demonstra" ca PSD-ALDE are majoritate si fara UDMR: "Se va demonstra ca coalitia PSD-ALDE are majoritate si fara noi si se va demonstra ca nici macar cu voturile noastre nu ar fi trecut motiunea de cenzura".

Kelemen Hunor a mai adaugat fapul ca printr-o motiune de cenzura se poate schimba majoritatea parlamentara, insa pentru a se intampla acest lucru este nevoie de ceva mai mult decat "o critica mai mult sau mai putin coerenta".

"Motiunea de cenzura este un instrument esential in ceea ce priveste controlul Guvernului si chiar este mai mult - se poate schimba rezultatul alegerilor parlamentare, majoritatea parlamentara se poate schimba prin motiunea de cenzura, dar ca sa se intample acest lucru e nevoie de ceva mai mult decat o critica mai mult sau mai putin coerenta. Trebuie si o viziune despre viitor, un lider, un program de guvernare, o lista de ministri cu care poti sa mergi in a doua clipa mai departe, ceea ce lipseste in acest moment", a adaugat presedintele UDMR, potrivit News.ro.