"«A trecut un an si jumatate de cind PSD detine majoritatea zdrobitoare, unica in postdecembrism, atit in Parlament, cit si in administratia publica... Liviu Dragnea si-a exprimat revolta ca Statul paralel exista. Cind? Abia acum, cind a fost condamnat, sint sigur, in ciuda asigurarilor primite ca nu va fi sau ca va fi vorba de un soi de balmajeala. Pai pina acum nu si-a dat seama ca Statul paralel exista?.. Adevarul e ca pina acum Liviu Dragnea nu s-a luptat cu Statul Paralel. A negociat cu statul paralel dosarele sale. Si instrumentele de contracarare a abuzurilor statului paralel – cum ar fi, de exemplu, Comisia SRI – au fost folosite doar ca instrumente de negociere» - este doar un citat din opinia publicata mai jos de Dl Ion Cristoiu (opinie pe care o consider absolut adevarata)!!!

Astept ca «harabagiii» lui Dragnea sa spuna ca si Ion Cristoiu este «tradator» , vandut «Statului Paralel», «securist” bla bla - poate o sa il sune Dragnea in emisiune la Antena 3 sa ii spuna direct?!?

Maine (n.r.-miercuri) este o motiune de cenzura la adresa Guvernului / chiar daca nu exista sanse sa fie adoptata trebuie sa folosim acest moment pentru a discuta despre adevaratele probleme ale guvernarii : inflatia uriasa si cresterea creditelor, deficitul bugetar si comercial galopant, lipsa investitiilor publice si a absorbtiei fondurilor europene , politizarea si capusarea companiilor de stat, abandonarea proiectelor de infrastructura mare sau de mediu, samd!



Il avertizez pe Liviu Dragnea sa nu paraziteze discutia de maine de la motiunea de cenzura cu acele minciuni stupide si propaganda sinistra a «luptei cu Statul Paralel» / Liviu Dragnea stie foarte bine ca acesta este o manipulare a consilierilor sai - nu a existat niciodata un «Stat Paralel» ci doar institutii ale Statului Roman care au functionat mai bine sau mai rau - iar Liviu Dragnea a luptat si lupta si azi sa intre in gratiile acestor institutii si sa negocieze cu acestea - iar atunci cand nu le poate folosi in interesul sau le ataca sub denumirea de «Stat Paralel» ; daca justitia l-a condamnat Dragnea intelege ca nu a «negociat» destul de bine cu «Statul»!

Spre deosebire de George Maior sau Eduard Helvig (care au obligatia institutionala de a nu riposta la mizeriile lui Dragnea) eu am tacut din respect fata de Statul Roman si din jena de a “spala in public» rufele murdare ale «camaradului Liviu»!

Asa ca m-am decis sa prezint o fotografie - avertisment pentru Dragnea (stie el ca mai am multe) / stiu ca va intelege mesajul meu, stiu ca moare de frica celor de care a spus ca nu ii este frica , si ii cer ca maine sa ne lasesa discutam in Parlament despre problemele guvernarii fara sa isi mai puna Propaganda sa ne intoxice cu marota «Statului Paralel»!", a scris Victor Ponta pe Facebook.