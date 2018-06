"Cum sa puna un ministru al Guvernului Romaniei un clip in care prezinta cum sunt imprastiati niste protestatari cu tunuri de apa? Pai asta se intampla in Venezuela, intr-un regim autocratic, intr-un regim care calca in picioare democratia, care isi bate joc de cetateni. Nu se poate intampla asa ceva. Un ministru, intr-o tara europeana... Pai trebuia sa isi dea demisia, sa plece a doua zi. Este ceva de noaptea mintii", a spus Orban, marti seara, la Realitatea TV.

El a opinat de asemenea ca organizarea unei contramanifestatii, miercuri, in Parcul Izvor ar reprezenta "o prostie".

"Acum (Claudiu Manda, n.r.) ameninta ca vine cu contramanifestatie... Pai, vrea sa dea foc la Romania? Dar nu-si da seama ce se poate intampla. Nu am nimic daca vor sa manifeste, dar sa manifeste in alta parte, nu unde s-au anuntat protestele, care sunt organizate de opozitie, de societatea civila si de cetateni, care sunt organizate pe partea Parcului Izvor acolo unde s-au facut de regula manifestatiile in momente importante la nivelul Parlamentului. Ii sfatuiesc sa nu faca aceasta prostie, pentru ca e posibil sa iasa rau acolo. Si asa e o tensiune in societate, este o nemultumire si o exasperare din partea unei majoritati zdrobitoare a romanilor impotriva a tot ceea ce face PSD si mai ales clanul din jurul lui Dragnea. Daca vin cu astfel de provocari, nimeni nu mai poate sa controleze ce se poate intampla", a mai spus Orban.

Liderul PNL a dezaprobat modul in care s-a comportat Jandarmeria la manifestatiile din 20 iunie, informeaza Agerpres.

"Jandarmeria s-a comportat intr-un mod in care nu ar fi trebui sa se comporte. Nu zic ca poate au fost unul-doi-cinci-sapte provocatori. Dar nu poti sa vii la intimidare cu motoarele ambalate, toti pregatiti sa intervina, in conditiile in care ai de-a face cu o multime pasnica, care s-a manifestat din ianuarie 2017 pana acum, nu numai pasnic, a fost supercivilizata, inteligenta. Intotdeauna au strans gunoaiele care ramaneau dupa manifestatii, au fost plini de imaginatie si se vedea clar ca e o multime plina de oameni inteligenti, de oameni frumosi care niciodata nu au pus in pericol vreo institutie publica sau ordinea de drept. Dar se pare ca sunt unii speriati de bombe, unii care sunt disperati si care in paranoia lor isi imagineaza ca acesti oameni ar reprezenta un pericol pentru ei", a mai precizat Orban.