"Obiectiv, caderea Guvernului Dancila!

Cu motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila avem o problema. PSD-ul ne poate rade in nas dupa vot, chiar daca Ludovic Orban declara zilnic la toate televiziunile ca este in negocieri adanci dedicate reusitei motiunii.

Foarte probabil, noua, opozitiei PNL, USR si PMP, ne vor lipsi cam 50 – 70 voturi pentru a atinge cifra magica a reusitei, adica 233 voturi, ceea ce ne va penibiliza inclusive in fata electoratului nostru intr-un moment in care PSD-ul lui Dragnea este bine zdruncinat si de evolutia economica a tarii dar si de cea de a doua condamnare a lui Dragnea.

Printr-o motiune de cenzura depusa dupa mintea lui Ludovic Orban , reusim sa-i facem cadou lui Dragnea o victorie politica in Parlament si sa scoatem PSD-ul din fundatura in care se afla.

Oricum, pana la votul de la motiune obiectivul este caderea Guvernului Dancila si instalarea lui Ludovic Orban la Palatul Victoria.

Dupa motiune obiectivul va fi sa ne lingem ranile

Oricum, cu motiunea l-am scos pe Dragnea din dificultate oferindu-i in mod nechibzuit o victorie consistenta in Parlament, in loc sa-l lasam sa se zbata in mocirla propriilor esecuri si a framantarilor interne din partid.

Sa vedeti de Miercuri seara propaganda PSD de marcare a victoriei la motiune, care vine ca o gura de oxigen pentru un PSD sufocat de propria-i mizerie.



Dar pana atunci Ludovic Orban, in entuziasmul lui, isi trambiteaza pe toate televiziunile negocierile si succesul motiunii.

Dar pasul urmator, de dupa motiune mai Ludovice ? Care este pasul urmator ? Desigur, ne facem de rahat dupa care plecam glorios in vacanta.

Oare de ce am dat PSD sansa unei victorii politice cand se afla in mare dificultate?



Oricum, semnatura si votul meu, sustin motiunea. Dar oare vom avea voturi cate semnaturi sunt pe motiune mai Ludovice?

PS – Ludovice, daca ma cautai, poate iti dadeam un sfat care sa te ajute sa nu pari 'inconstientul vesel' al politicii romanesti", a scris Traian Basescu pe Facebook.