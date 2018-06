Camera Deputatilor: USR nu poate avea invitati in Parlament. Turistii si invitatii nu au acces pe hol in timpul plenului

Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis, marti, ca in actuala sesiune parlamentara deputatii USR sa nu mai poata sa aduca invitati in Parlament si ca in timpul sedintelor de plen turistii sa nu mai aiba acces pe holul central.