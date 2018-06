"Ca in fiecare an incepand cu 1998, astazi, 26 iunie 2018, celebram Ziua Drapelului National.

Cel mai important dintre simbolurile nationale, tricolorul a fost stindard si martor al momentelor importante din istoria poporului roman. De la Revolutia de la 1848 la Marea Unire, de la evenimentele din Decembrie 1989 pana la ceremoniile care au marcat parcursul euroatlantic si cel european al Romaniei, drapelul i-a reunit pe romani in jurul unui ideal, a unui crez national, dar si a unei bucurii, a unei victorii, in orice colt al lumii s-ar afla.

Pentru diplomatia romana, drapelul national reprezinta simbolul suprem al apararii si promovarii intereselor nationale pe plan extern, al sustinerii intereselor romanilor peste hotare, dar si inalta responsabilitate de a reprezenta tara.

Arborarea drapelului national in teatrele de razboi, in misiunile de mentinere a pacii sau in momentul anuntului privind victoria reprezentantilor Romaniei la o competitie internationala reprezinta pentru fiecare roman un gest de mandrie nationala, un simbol suprem al onoarei si iubirii de neam.



In acest an, cand marcam Centenarul Marii Uniri, Ministerul Afacerilor Externe ureaza un calduros La multi ani tuturor romanilor care poarta cu mandrie, in suflet si in gand,valorile si simbolurile tricolorului", se arata in mesajul MAE.