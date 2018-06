El a precizat ca a avut o intalnire in cursul zilei cu presedintele PNL, Ludovic Orban, in care s-a discutat despre motiunea de cenzura care va fi supusa miercuri votului Parlamentului. O decizie finala va fi anuntata de UDMR miercuri dimineata.

"Am avut o intalnire cu Ludovic Orban. Am discutat un pic despre situatia politica, am luat-o asa, foarte sistematic, matematic. Si am adunat tot ce se poate aduna la un loc, ca sa vada toata lumea, si el, sa vad si eu cam unde suntem. Maxim 194 - 195 de voturi, daca nu tinem cont de nimic. Pana la 233 mai sunt multe voturi lipsa. In acest moment, Opozitia, completata eventual cu o parte dintre minoritati, nu are sanse sa darame Guvernul. Am discutat un pic si despre daca ar fi, ce s-ar intampla dupa. Sunt 3-4 variante prezentate de Ludovic Orban, de iesire dintr-o situatie care eventual dupa caderea Guvernului ar trebui rezolvata si cu asta am si terminat discutia", a detaliat Kelemen Hunor la Parlament.

Liderul UDMR a mentionat ca nu a discutat cu Orban despre programul de guvernare, despre ministri, despre pozitia de prim-ministru sau despre ce ar trebui sa faca cel care vrea sa inlocuiasca Guvernul. Nu s-a discutat nici despre presedintele Klaus Iohannis.

"Deci, din acest punct de vedere, sigur, toate calculele duc spre un singur rezultat. In acest moment, cei care au initiat motiunea de cenzura nu au voturile necesare pentru a darama Guvernul. Fara PSD, fara ALDE, fara ruperea coalitiei nu se poate darama, indiferent cine ce spune, pentru ca cifrele nu mint. Cifrele sunt extrem de simple si extrem de simplu e de facut un calcul. Noi vom continua discutiile si in lunile care urmeaza, pentru ca, pana la urma, e corect sa discuti, dar nu am putut sa dam un raspuns, pentru ca noi maine dimineata luam o decizie - avem grupurile reunite si acolo vom vota", a adaugat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: Sunt nemultumit de anumiti ministri din acest Guvern

Potrivit acestuia, un guvern ramane pana cand are majoritate, el precizand ca este nemultumit de anumiti ministri din actualul Cabinet.

"In acest moment, PSD si ALDE asigura majoritate pentru acest Guvern. (...) Niciun guvern nu este de neinlocuit, de fiecare data se poate gasi un guvern mai bun. (...) Sunt lucruri cu care sunt nemultumit, de exemplu ministrul Transporturilor si declaratiile legate de autostrazi si sunt anumite chestiuni de care sunt multumit, de exemplu Negrescu cum gestioneaza ce are de gestionat legat de anul viitor si mai ales de presedintia Uniunii. Si sunt multe alte aspecte de care sunt multumit si multe alte aspecte de care nu sunt multumit. Niciodata n-a existat vreun guvern - nici din care am facut eu parte - de care am fost multumit suta la suta", a aratat Kelemen Hunor.

El a mentionat ca, din discutiile avute in aceste zile cu parlamentarii PSD, nu i s-a cerut ca UDMR sa respinga sau sa voteze motiunea de cenzura.

"In intelegerea noastra nu exista nicio trimitere la motiunea de cenzura - ma refer la codul nostru de colaborare parlamentara. Dar, asa cum ei asigura majoritate, nici nu au nevoie de acest sprijin pentru a respinge motiunea de cenzura. Maine dimineata vom stabili ce e de facut. Pe mine ma intereseaza ce se intampla a doua zi, nu in ziua votului, cu societatea romaneasca, cu tara. (...) Noi, de fiecare data, inainte de motiunea de cenzura, discutam conform statutului nostru in grupurile parlamentare. Cu votul majoritatii stabilim calea de urmat. Motiunea de cenzura nu este un exercitiu de faci ce vrei. (...) Daca va exista o majoritate pentru o anumita directie, atunci noi vom respecta fiecare dintre noi - asa facem de 28 de ani - altfel lasi impresia cum au facut unii ca habar n-au in ce directie vor sa mearga. Nicio motiune care a trecut nu a adus ceva mai rau. Tot timpul speranta nutreste in societate, dar 151 de semnaturi pe motiunea de cenzura nu sunt suficiente pentru a schimba Guvernul", a subliniat liderul UDMR.

In ceea ce priveste o colaborare mai armonioasa UDMR - PNL, Kelemen Hunor spune ca aceasta depinde de liberali. "PNL ne-a atacat pe noi la CCR, nu noi am atacat PNL. Deci nu depinde de noi o colaborare mai armonioasa, mai corecta cu PNL-ul. (...) Nu suntem interesati de guvernare, nici cu PSD, nici cu PNL", a adaugat acesta.