In schimb, in acelasi dosar, fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a fost achitat de judecatorii Instantei supreme.

Judecatorii au respins apelurile formulate atat de cei doi, cat si cel al Directiei Nationale Anticoruptie.

In noiembrie 2016, Alina Bica a fost condamnata in prima instanta la patru ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de favorizarea faptuitorului, insa a fost achitata pentru doua infractiuni de abuz in serviciu si o alta de favorizarea faptuitorului. In acelasi dosar, fostul ministru Adriean Videanu a fost achitat pentru savarsirea infractiunii de complicitate la abuz in serviciu.

Adriean Videanu, ajutat de Alina Bica sa scape de sechestru

Potrivit DNA, pe 24 septembrie 2013, DIICOT a dispus in dosarul ''Romgaz'' sechestru asigurator asupra bunurilor imobile detinute de Adriean Videanu pana la concurenta sumei de 277.000.000 lei, inclusiv asupra a 80 de actiuni detinute de acesta la SC Titan Mar SA.

In perioada urmatoare, cu ajutorul Alinei Bica, Adriean Videanu a reusit sa instraineze actiunile pe care le detinea la Titan Mar, operatiune facilitata si de faptul ca, inainte de impunerea sechestrului, fostul ministru al Economiei a facut demersuri pentru transformarea celor 80 de actiuni nominative pe care le detinea in actiuni la purtator.

DNA mai arata ca, dupa ce a fost pus sub acuzare in dosarul 'Romgaz', Adriean Videanu a facut mai multe plangeri la DIICOT impotriva instituirii sechestrului, toate fiind insa respinse. Cu toate acestea, la data de 25 februarie 2014, procurorul-sef al DIICOT Alina Bica, desi nu avea competenta, a admis o plangere depusa de Videanu si a dispus ridicarea sechestrului pe actiuni.

DNA mai sustine ca, in cursul anului 2013, omul de afaceri Ovidiu Tender i-a cerut sprijinul Alinei Bica pentru a obtine o condamnare cu suspendare in dosarul RAFO, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti. Alina Bica le-a solicitat subordonatilor sai de la DIICOT sa ceara in instanta condamnarea lui Tender la o pedeapsa cu suspendare, potrivit procurorilor DNA.

Astfel, in contextul in care, in primavara anului 2013, Ovidiu Tender era judecat in dosarul 'RAFO', instrumentat de DIICOT, in care rechizitoriul a fost intocmit de sefa institutiei, omul de afaceri a pus, prin avocatii sai, la dispozitia lui Ionut Florentin Mihailescu, fost ofiter de politie judiciara si consilier al Alinei Bica, documente privind respectiva cauza penala, in scopul consultarii si exprimarii unei opinii, atat de el, cat si de catre Bica, pentru a avea sansa unei solutii favorabile.

"Avand in vedere relatia existenta intre Mihailescu Ionut Florentin si Bica Alina Mihaela, numitul Tender Ovidiu i-a cerut sprijinul magistratului prin intermediul angajatului si avocatilor sai in vederea formularii unei aparari favorabile inculpatului Tender Ovidiu, luand in considerare ca procurorul Bica Alina Mihaela a fost cel care a instrumentat dosarul si a dispus trimiterea in judecata a acestuia. Pentru sprijinul acordat, in scopul aratat mai sus, Mihailescu Ionut Florentin, angajat al SC Prospectiuni SA, firma detinuta de Tender Ovidiu, a beneficiat de un card emis de Unicredit Bank, in care ii sunt virate diferite sume de bani. De asemenea, din actele si lucrarile dosarului nr.393/P/2013, a rezultat ca Mihailescu Ionut Florentin si Bica Alina Mihaela au dobandit bunuri imobile (teren), iar, pentru disimularea provenientei acestora, actele de proprietate au fost intocmite pe numele lui Gavrila Stefan si pe numele altor persoane interpuse", spunea DNA.