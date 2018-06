"A incalcat Constitutia si decizia Curtii presedintele, astazi, 26 iunie? Nu exista motiv de suspendare. Si saptamana trecuta am spus, si acum doua saptamani, va spun in aceasta saptamana, si va spun si pentru saptamana viitoare: nu sustinem, pentru ca nu exista niciun motiv pentru suspendare, si pentru doua saptamani in avans - nu sustinem asa ceva. Presedintele nu va spune ca nu respecta decizia Curtii. Sunt convins - asta iarasi ar fi o greseala din partea lui, dar nu va spune asa ceva, ca nu respecta decizia CCR. Sunt convins ca va respecta", a afirmat Kelemen Hunor la Parlament, potrivit Agerpres.

Intrebat de intarzierea unui anunt din partea presedintelui referitor la revocarea procurorului-sef DNA, liderul UDMR a spus: "Mai repede ce inseamna? Exista un termen constitutional? Exista un termen legal pe care nu l-a respectat?".

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut luni ca nu este exclusa posibilitatea suspendarii lui Klaus Iohannis, avand in vedere ca acesta a amanat "neconstitutional de mult" sa semneze decretul de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca urmare a deciziei CCR.

"Nu este exclusa (intentia de a-l suspenda - n.r). Nu este exclusa, pentru ca deja a stat neconstitutional de mult, daca se poate spune asa. Si nepermis de mult. Jocul cu 'hai sa mai citim, stai ca inca nu am citit' este o bataie de joc la adresa Curtii Constitutionale si a Constitutiei. (...) Nu-i dau eu ragaz, dar cred ca a intarziat foarte mult", a spus liderul PSD la Palatul Parlamentului.