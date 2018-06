"Arborat pentru prima data in 1839, tricolorul a devenit simbol national in prima zi a Revolutiei de la 1848, cand Guvernul a stabilit ca cele 3 culori, rosu, galben si albastru, impartite in mod egal, sa reprezinte steagul tuturor romanilor.



Valorile noastre se reflecta si prin respectul pentru drapelul national, fiecare dintre cele trei culori fiind o parte din sufletul romanesc. Rosul semnifica sangele celor care s-au jertfit pentru pamantul romanesc, din dragoste de tara, galbenul - culoarea ogoarelor de grau, iar albastrul - seninul cerului.

Ziua Drapelului este ziua fiecarui cetatean al acestei tari. La multi ani!", a scris Liviu Dragnea pe Facebook.