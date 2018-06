"Dragi prieteni,

la ora 19 si 10 minute, la Girafa erau: patru bunici, trei tineri si un labrador, baietelul Andrei (sapte ani) si mingea dumnealui, doi cetateni din Africa de Sud, cinci-sase stalpi, prietena noastra Catalina, Luiza si cu mine.

La ora 19 si 44 de minute, cativa jurnalisti m-au intrebat: „Ce va face sa veniti in fata Guvernului?“, iar eu am raspuns: „O constiinta de cetatean.“

Dupa ce au plecat jurnalistii, am mai vorbit cu un domn aparut intre timp, caruia nu i-am aflat numele (dar pe care l-as recunoaste dupa tricoul cu dungi).

Apoi l-am admirat pe baietelul Andrei (sapte ani) care a desenat mai multe vise pe trotuar, cum ar fi: o inima, un resort, numeralul 102 (cu creta verde) si cuvantul #rezist (cu creta roz).

In jurul orei 20 si 5 minute, cetatenii din Africa de Sud s-au retras (edificati) la hotelul dumnealor.

In jurul orei 20 si 30 de minute, baietelul Andrei (sapte ani), mingea si bunica au plecat acasa, lasand desenele pe asfalt (daca nu ploua in aceasta noapte, ele vor putea fi liber cercetate la lumina zilei).

La ora 21 si 26 minute, ne-am deplasat protestul spre centrul Pietei, unde erau mai multi cetateni cu telefoane aprinse. Dupa ce ne-am imbratisat cu doamnele cetatene si am dat mana cu domnii cetateni, ne-am varsat naduful spre cladirea de vizavi, infasata in drapelul Romaniei.

In jurul orei 22, am hotarat sa ne luam ramas-bun. Prietena noastra Catalina ne-a spus ca are masina parcata pe strada Monetariei si ne-a intrebat daca nu vrem sa ne duca acasa cu acest mijloc de locomotie. Noi am vrut (metroul inca mergea, dar hai sa mai facem cativa pasi impreuna).

Ajungand pe Monetariei, am decis, de comun acord, o mica escala la Muzeul Taranului Roman, intrucat acolo sunt mereu mese, scaune si apa cu bule. Intrand in incinta respectiva, am descoperit un milion de cetateni si cetatene asezati la mese (milionul acela care ne lipseste in Piata si care ar fi suficient pentru ca #FaraPenali).

Odata asezati si noi la masa, l-am sunat pe baietelul Andrei (zece ani), copilul prietenei Catalina, aflat intr-o tabara de sah din alta localitate. Andrei (zece ani) ne-a povestit cum a castigat astazi la sah, dumnealui fiind extrem de bucuros caci era prima victorie din sezon. Noi nu am avut suficienti neuroni pentru a memoriza chiar toate mutarile pieselor din partida victorioasa, dar l-am felicitat in cor pe Andrei (zece ani), i-am urat succes in continuare si i-am comunicat ca suntem mandri de dumnealui, precum si de intreg poporul sahist.

Apoi am baut fericiti apa cu bule, am platit, ne-am luat la revedere de la milionul de cetateni si cetatene de la mesele invecinate si am venit cu automobilul pe Calea Victoriei.

La ora 23 si 23 de minute, am intrat in bloc, am verificat cutia postala, am gasit doua facturi, o revista si o scrisoare, am urcat cele trei etaje (ascensorul nu era in pana, dar hai sa mai facem putina miscare) si am intrat in casa", a scris Mihai Sora pe Facebook.