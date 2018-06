"Pro Romania sustine inlocuirea actualului guvern vinovat de incompetenta si obedienta fata de un singur om - consideram insa ca acesta inlocuire trebuie sa aduca un nou Guvern nu pentru un partid ( PSD sau PNL) ci cu un guvern Pentru Romania!



Nu suntem de acord cu inlocuirea Guvernului PSD cu un Guvern al PNL - si nu va fi de acord cu acesta idee niciun parlamentar din PSD ALDE sau UDMR ( oricate amenintari sterile si ridicole va arunca Ludovic Orban) / daca initiatorii motiunii nu inteleg sa renunte la orgoliul si interesul de partid atunci sansele de reusita sunt zero si Romania va ramane in continuare pe mana lui Dragnea si Dancila!



Pentru ca #ProRomania s-a constituit pentru a oferi solutii la crizele politice am decis sa inaintam ca propunere pentru functia de Prim Ministru al viitorului Guvern numele lui Sorin Cimpeanu- un om care prin activitatea sa politica si profesionala este extrem de agreatbsi apreciat de toata lumea!", a scris Victor Ponta pe Facebook.