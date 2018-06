"Mandria, in forma ei pura si sincera, este un sentiment inaltator care motiveaza si da sens celor mai profunde trairi. Asa simtim cu totii cand Drapelul nostru National se inalta pe redute greu de cucerit, gratie performantelor obtinute de romani.

Astazi, la ceas de sarbatoare, se cuvine sa privim cateva secunde in interiorul nostru, acolo unde fiecare dintre noi adapostim acel sentiment natural, firesc, denumit simplu patriotism.

Sa ne amintim ca Drapelul National este martorul celor mai importante momente ale istoriei, ale acelor evenimente care au definit Romania si, ulterior, au propulsat-o in randul tarilor europene.

Sa ne amintim ca Tricolorul are puterea de a ne uni pe toti in numele idealurilor si valorilor care fac bine Romaniei.



Nimic nu ne poate destabiliza atat timp cat avem un crez comun, chiar daca, in anumite momente, imbratisam opinii diferite. Ramanem aceiasi romani recunoscuti peste hotare pentru ospitalitate si omenie, iar Drapelul ramane parte indisolubila a identitatii noastre in lume.

Datoria fiecaruia dintre noi este sa dam continut acestui simbol national, prin faptele noastre. Romania a fost construita prin sacrificiile si unirea in vointa a inaintasilor nostri si am convingerea ca viitorul acestei tari se bazeaza pe stabilitate si intelepciune", se arata in mesajul ministrului.