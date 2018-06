"Celebram, de «Ziua Drapelului National», unul dintre cele mai puternice simboluri ale statalitatii, independentei, suveranitatii si unitatii nationale.

Consacrat de Revolutia de la 1848, drapelul i-a adus laolalta pe romani in toate momentele majore ale devenirii nationale. Unirea Principatelor Romane din anul 1859, declararea si cucerirea independentei de stat in 1877, Primul Razboi Mondial, cele trei momente ale Marii Uniri de la 1918, Al Doilea Razboi Mondial, Revolutia din 1989, precum si aderarea tarii noastre la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord si la Uniunea Europeana, toate aceste etape ale evolutiei Romaniei au stat sub semnul tricolorului.

Pe faldurile sale stau inscrise valorile pe care este fundamentata natiunea romana - Libertate, Dreptate si Fratie - si care insufla sentimentul identitatii nationale si mandria de a apartine acestui popor.

Pentru statul roman modern, racordat la valorile europene si euroatlantice, tricolorul are valente la fel de puternice si in prezent. Romanii se inclina cu respect ori de cate ori drapelul este arborat la sediul institutiilor publice, la competitii sportive sau in teatrele de operatii in care participa armata noastra.



In Anul Centenarului, incarcatura spirituala profunda a tricolorului ne inspira si ne determina sa ne unim eforturile, animati de o autentica dragoste de patrie, pentru a construi o Romanie puternica si democratica.

La multi ani Romaniei si Tricolorului sau!", a transmis seful statului, potrivit Administratiei Prezidentiale.

Cu aceasta ocazie, Administratia Prezidentiala ilumineaza Palatul Cotroceni in culorile Tricolorului.