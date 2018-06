"Am auzit ce au solicitat. E bine sa nu mai fie implicat (SRI - n.r.) in nimic altceva in afara de atributiile legale si constitutionale. Sunt implicati in dezbaterile publice, pentru ca vin informatii despre implicarea efectiva in alte actiuni care nu au legatura cu atributiile lor", a declarat Dragnea, luni, la Parlament.

Intrebat ce s-a intamplat de nu mai este multumit de activitatea sefului SRI, el a spus: "S-a intamplat ca a cedat si el". Chestionat mai departe daca Hellvig a "cedat statului paralel", liderul PSD a raspuns: "Da".

Reactia SRI la acuzatiile lui Dragnea

Intr-un comunicat transmis luni presei, Serviciul Roman de Informatii condamna ferm incercarile de denigrare a institutiei, iar directorul Eduard Hellvig ii asigura pe toti cetatenii Romaniei de neimplicare in niciun fel de jocuri de putere.

Potrivit sursei citate, precizarile Consiliului Director al SRI vin "in urma ultimelor evenimente si declaratii publice".

"Este regretabil faptul ca se incearca atragerea Serviciului Roman de Informatii intr-o zona a speculatiilor prin afirmatii false, acuzatii nefondate si calomnierea cadrelor Serviciului. SRI condamna ferm aceste incercari de denigrare a institutiei si ii asigura pe partenerii interni si externi ca va ramane ancorat in misiunile sale care privesc exclusiv securitatea nationala. Directorul SRI, domnul Eduard Hellvig, ii asigura pe toti cetatenii Romaniei de neimplicare in niciun fel de jocuri de putere, de mentinere a institutiei in afara dezbaterilor politice si de determinare in efortul conjugat de a prezerva securitatea nationala", se arata in comunicatul citat.