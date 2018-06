"De astazi, deputatii si senatorii USR sunt in greva japoneza, purtam pe brate aceste banderole cu "Fara penali" pentru ca aici este acum societatea. Miercuri avem motiunea de cenzura. Astazi vom distribui colegilor parlamentari PSD scrisoarea care a fost depusa vineri la liderul de grup, prin care le cerem sa ii retraga sprijinul parlamentar domnului Liviu Dragnea pentru ca situatia in care se afla domnul Dragnea incalca insasi Codul de conduita al PSD. Atunci, daca acest partid pretinde ca guverneaza pentru Romania si nu exclusiv pentru Liviu Dragnea cum a dovedit in ultimul an si jumatate, va trebui sa respecte propriile reguli, daca nu regulile statului", a declarat Dan Barna, la Parlament, potrivit Agerpres.