Acesta a evitat sa spuna clar daca ”se agata” de dorinta de a fi nominalizat ca premier daca motiunea va fi adoptata mentionand ca PNL este deschis la discutiile cu toate fortele politice civilizate.

"PNL este deschis, dupa caderea Guvernului, la negocieri cu toate fortele politice civilizate, decente, care vor binele Romaniei, pentru conturarea unei solutii benefice pentru Romania, care sa reaseze Romania pe drumul firesc euroatlantic, pe un drum democratic, care sa respecte valorile si principiile fundamentale care stau la baza functionarii UE, pe un drum care sa permita fiecarui cetatean roman sa aiba sansa la o viata mai buna.

Pana atunci, toata energia noastra este concentrata pe obiectivul de a determina cat mai multi parlamentari din zona majoritatii guvernamentale sa treaca acest examen de constiinta la care vor fi supusi si sa voteze motiunea de cenzura, pentru ca, dupa parerea mea, parlamentarii din majoritate vor avea miercuri fie ocazia de a fi pe lista rusinii nationale, in conditiile in care nu voteaza motiunea de cenzura si vor ramane complicii regimului Dragnea, fie vor avea sansa sa intre la panoul de onoare, in memoria cetatenilor, facand un bine Romaniei si punand punct acestui rau absolut pentru Romania care este astazi regimul Dragnea", a spus presedintele PNL, potrivit stirileprotv.ro.

De asemenea, Orban a mai anuntat ca niciun parlamentar liberal nu va absenta de la motiunea de cenzura.