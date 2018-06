"Vom merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare", a declarat Tariceanu.

Acesta a exclus si varianta modificarii Codului penal si Codului de procedura penala prin procedura angajarii raspunderii Guvernului Dancila.

"Am discutat despre necesitatea ca domnul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, sa elaboreze un document pe care apoi Ministerul de Externe si Ministerul pentru Afaceri Europene sa-l comunice partenerilor nostri. Acest document, evident, sa vizeze un rezumat, o prezentare in rezumat, a modificarilor pe care urmeaza sa le adoptam pe Codul de procedura penala si Codul penal. Cred ca este nevoie de o informare corecta, obiectiva, a ceea ce se urmareste in Parlament", a mai spus Tariceanu, potrivit Digi24.