Victor Ponta a declarat, duminica seara, la un post tv, ca se astepta la o condamnare in cazul Dragnea, insa la o pedeapsa mai mica.

"Daca ma intrebati pe mine, daca ma intreba cineva: ‘Domnule, cum ti se pare?’. E foarte mult trei ani si jumatate. Ma asteptam sa fie condamnat domnul Dragnea sase luni cu suspendare sau un an. O decizie poti sa o comentezi, dar nu poti sa nu o respecti", a spus liderul PPR.

De asemenea, Ponta sustine ca pedeapsa Curtii Supreme este “bazata pe probe” si ca Romania este impartita intre grupurile care il sustin pe Liviu Dragnea si Klaus Iohannis, insa cei care pierd sunt cetatenii.

“E un grup mic de oameni care sunt foarte radicali pro Liviu Dragnea - PSD, un alt grup de oameni care sunt radicali pro domnul Iohannis si la mijloc o masa mare, o majoritate de oameni, dintre care fac si eu parte, eu nu tin nici cu domnul Iohannis, nici cu domnul Dragnea in aceasta batalie, dar care toti trebuie sa stim un lucru, si imi fac datoria ca fost premier, ca un om care fac politica de ceva timp, sa atrag atentia ca suntem in pragul unei mari crize politice. Dedesubt se pregateste, din pacate, o mare criza legata de guvernare”, a afirmat Ponta.

Liderul PPR a adus in atentie faptul ca o eventuala criza politica va accentua problemele economice ale Romaniei, potrivit stirileprotv.ro.

“Am trecut prin multe crize si am invatat multe lucruri: dintr-o criza, dintr-o batalie din asta uriasa, in final pierd si actorii politici, in 2012 eu cred ca a pierdut si Basescu, a pierdut si USL, dar cel mai mult pierd oamenii. De ce? Pentru ca orice criza politica inseamna instabilitate economica, inseamna lipsa de proiecte economice, inseamna impredictibilitate pentru investitii si pentru celelalte lucruri”, a precizat Victor Ponta.