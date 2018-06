“Avand in vedere disfunctionalitatile inregistrate in interventia Jandarmeriei la protestele din Bucuresti, interventie care, din informatii publice, a implicat utilizarea gazelor lacrimogene sau a spray-urilor cu piper, folosirea disproportionata a fortei si retinerea unor jurnalisti straini, solicit ca urmatoarea sedinta a Comisiei de Aparare sa fie suplimentata cu urmatoarele puncte: 1. Audierea doamnei ministru Carmen Dan pe tema interventiei Jandarmeriei. 2. Audierea sefilor Jandarmeriei direct implicati in interventie. 3. Cercetarea eventualelor presiuni politice asupra Jandarmeriei in vederea folosirii disproportionate a fortei. Precizez ca solicitarea mea vizeaza exclusiv audierea celor mentionati in Parlament, in cadrul Comisiei, in conformitate cu atributiile legale, nu organizarea unor vizite de lucru sau protocol la sediile Jandarmeriei”, anunta Ovidiu Raetchi printr-un comunicat de presa.

El realateaza ca se afla in Piata Victoriei pentru a documenta protestele romanilor fata de coalitia de guvernare, potrivit News.ro.