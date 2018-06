"Alaturi de multi colegi liberali, am asistat aseara in Piata Victoriei din Bucuresti la scene de violenta cu o brutalitate excesiva din partea fortelor de ordine impotriva manifestantilor care protestau contra guvernului de marionete al lui Dragnea si Tariceanu. Apucaturile militienesti de sorginte sovietica ale unor politicieni care sunt disperati sa scape de puscarie risca sa arunce tara intr-un conflict social violent. Ii avertizam public pe cei care guverneaza tara sa inceteze cu actiunile iresponsabile de folosire abuziva a fortei impotriva unor manifestanti pasnici cu scopul deliberat de provocare a unor confruntari sociale. (...) Acum ori niciodata, acesti politicieni certati cu legea trebuie sa inteleaga ca votul primit de la romani nu le permite sa faca orice, sa calce in picioare tot ce inseamna principii si valori democratice pentru a scapa de dosarele lor penale. Cerem demisia imediata a celor care au pus aseara fortele de ordine in dispozitivul de atac, impreuna cu cea a analfabetilor functionali din Guvernul Romaniei care au autorizat aceste actiuni in forta", afirma Ionel Danca, potrivit Agerpres.

El subliniaza ca toti cei care, in mod direct sau indirect, au luat parte la abuzuri sau au savarsit fapte de violenta impotriva persoanelor care protestau pasnic in Piata Victoriei trebuie sa raspunda in fata legii.

Miercuri seara, peste 6.000 de persoane au protestat in Piata Victoriei din Capitala. Spre finalul manifestatiei, au avut loc incidente intre jandarmi si protestatari, dupa incercarea acestora din urma de a ocupa carosabilul in zona Muzeului Antipa si spre bd. Aviatorilor.