UPDATE: Dan Sova a ajuns miercuri dupa-amiaza la sediul IPJ Ilfov, după ce s-a predat poliţiştilor în urma condamnării sale la trei ani de închisoare cu executare în dosarul 'CET Govora'. Şova urmează să fie încarcerat la Penitenciarul Rahova, au anunţat oficiali ai IPJ Ilfov.

In plus, instanta a dispus interzicerea exercitarii unor drepturi civile de catre Dan Sova pe o perioada de 2 ani dupa executarea inchisorii.

In acelasi dosar, magistratii au mentinut condamnarea fostului director al CET Govora Mihai Balan la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu in forma continuata, cu un termen de supraveghere.

Pe de alta parte, completul de cinci judecatori a dispus ca Mihai Balan sa presteze 60 de zile munca in folosul comunitatii la Primaria comunei Caineni, acesta avand de platit si suma de 1.056.000 lei catre CET Govora.

Decizia a fost luata cu majoritate de voturi de catre completul de cinci judecatori de la Instanta suprema.

A existat si opinie separata, in sensul achitarii lui Dan Sova si condamnarea lui Mihai Balan doar in legatura cu un contract din 2013.

Initial, la instanta de fond, Dan Sova a fost condamnat, in septembrie 2017, la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, iar fostul director al CET Govora Mihai Balan a primit trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu in forma continuata, cu un termen de supraveghere de 4 ani.

Instanta a dispus atunci confiscarea sumei de 100.000 euro de la Dan Sova.

Dosarul CET Govora: Dan Sova a primit 100.000 de euro

Potrivit DNA, in perioada octombrie 2011 - iulie 2014, Dan Sova a pretins sume de bani si a primit in total 100.000 de euro de la un denuntator, in schimbul traficarii influentei sale reale pe care o avea pe langa Mihai Balan, director general al CET Govora SA la acea vreme, astfel incat acesta din urma sa asigure incheierea unor contracte de asistenta juridica cu o anumita societate de avocatura, contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 euro/luna.

Anchetatorii mai sustin ca Mihai Balan a produs un prejudiciu in dauna CET Govora SA de peste 1,3 milioane lei (suma totala decontata cu o frecventa lunara, in baza celor doua contracte), concomitent cu obtinerea unor foloase necuvenite, in acelasi cuantum, de catre firma de avocatura.

DNA preciza ca, in perioada decembrie 2011 - decembrie 2012, societatea de avocati a emis lunar catre CET Govora facturi pentru activitatile de asistenta juridica prestate. In aceeasi perioada, senatorul a incasat de la societatea de avocati suma totala de 60.000 de euro.

In cea de a doua perioada contractuala, Dan Sova a incasat un comision in valoare totala de 40.000 euro, indica procurorii. DNA mentioneaza ca cea mai mare parte a banilor primiti de Sova au fost orientati, in mod direct, catre stingerea unei datorii provenite din cumpararea de la fostul deputat Cristian Rizea a unui imobil situat in Bucuresti.