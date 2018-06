''In ultimele zile, in spatiul public au aparut speculatii cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra unui judecator al Curtii Constitutionale, ca urmare a unei discutii purtate de doamna Elena-Simina Tanasescu cu domnul Petre Lazaroiu. Administratia Prezidentiala reitereaza ca nu au existat niciun fel de presiuni si sunt complet neadevarate acuzatiile aduse in acest sens.

Avand insa in vedere ca este inadmisibil ca la nivelul opiniei publice sa planeze orice suspiciune ca ar fi fost posibila o incercare de imixtiune in activitatea Curtii Constitutionale, pentru a nu prejudicia institutia Presedintelui Romaniei, doamna Elena-Simina Tanasescu a inaintat astazi, 20 iunie a.c., presedintelui Klaus Iohannis demisia din functia de consilier prezidential'', se precizeaza intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.