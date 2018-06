"Consiliul National al PNL a stabilit clar candidatul la functia de premier - persoana subsemnata. In cazul in care se va putea construi un guvern in jurul Partidului National Liberal, asta va fi propunerea oficiala a PNL", a declarat Orban, marti seara, la Romania TV.

El a reiterat ca PNL este pregatit sa isi asume raspunderea guvernarii, amintind ca in prezent se lucreaza in comisiile speciale ale partidului la o schita de program de guvernare.

Orban a amintit si ca miercuri PNL va depune motiunea de cenzura, relateaza Agerpres.

"Principalul obiectiv este sa punem punct acestei guvernari. Pentru romani, deja, premierul (n.r. - Viorica Dancila) este tinta tuturor glumelor si mistourilor. Nu se poate sa nu existe iesire publica in care sa nu faci o gafa", a subliniat liderul PNL.

El a spus ca negocierile pentru sustinerea motiunii de cenzura se vor purta pana in ziua dezbaterii si votului asupra acestui document.

"Primii parteneri sunt formatiunile politice din Opozitie - USR si PMP. In rest, negociem cu toata lumea. Maine vom depune motiunea de cenzura. Negocierile vor continua pana la ziua dezbaterii si votului cu fiecare parlamentar in parte si cu fiecare grup. Am discutat si cu ei (n.r. - cei de la Pro Romania). Vom vedea in cursul zilei de maine. Asteptam semnaturi si din partea lor", a mai spus Orban.

Ludovic Orban a mai precizat ca PNL are ca obiectiv castigarea alegerilor locale si parlamentare.