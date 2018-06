Pentru raport au votat 15 parlamentari, iar alti sase au votat impotriva.

Printr-un amendament aprobat s-a stabilit ca absenta nejustificata a avocatului nu poate sa atraga consecinte juridice in privinta inculpatului, scrie Agerpres.

Membrii comisiei au admis si un amendament potrivit caruia in luarea deciziei asupra existentei infractiunii si a vinovatiei inculpatului instanta hotaraste motivat, cu trimitere la toate probele evaluate. Condamnarea se dispune doar atunci cand instanta are convingerea ca acuzatia a fost dovedita dincolo de orice indoiala.

Conform prevederilor adoptate, masurile asiguratorii in vederea confiscarii speciale sau confiscarii extinse se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane in proprietatea sau posesia carora se afla bunurile ce urmeaza a fi confiscate daca exista probe sau indicii temeinice ca bunurile in cauza au fost obtinute din activitati infractionale. Masurile asiguratorii nu pot depasi o durata rezonabila si vor fi revocate daca aceasta durata este depasita sau daca temeiurile avute in vedere la luarea lor nu mai subzista.

Un alt amendament stipuleaza ca, la verificarea in cursul judecatii, daca se constata ca actele sau probele efectuate sau administrate in cursul cercetarii penale sunt lovite de nulitate acestea sunt eliminate din cauza, indiferent de solutia pronuntata in cursul verificarii prealabile.

De asemenea, printr-un alt amendament al PSD admis s-a stabilit ca recursul in casatie in favoarea inculpatului poate fi declarat oricand.