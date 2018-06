"Inaintea unor batalii decisive pentru Romania, este normal ca unii sa fie mai slabi de inger si sa paraseasca linia frontului, sa dezerteze in tabara adversa. Asta este. Nu eu i-am pus pe lista. Domnul Zamfir era in procedura de excludere, iar domnul Marius Nicoara nici macar nu mai e membru PNL. PNL va da aceasta batalie cu la fel de multa energie si imcredere in succes chiar daca unii dintre cei care au primit votul electoratului fiind candidati din partea PNL au preferat sa ingroase randurile firimituristilor, alaturi de seful firimituristilor, respectiv domnul Tariceanu. Firimituristii fiind aceia care sunt in sufrageria lui Dragnea si se multumesc cu firimiturile care cad de pe masa lui Dragnea. Ce sa le spun acestor firimituristi decat drumul bun, cale batuta? Adevaratii liberali raman alaturi de PNL, mai ales acum, cand suntem in pragul unei batalii importante pentru Romania", a declarat Orban.

Cunoscut ca initiatorul Legii darea in plata, senatorul PNL Daniel Zamfir a plecat din PNL, dupa ce conducerea partidului a decis, in luna martie, sa propuna excluderea sa in Consiliul National. Acesta l-a criticat pe Ludovic Orban, dar si deciziile acestuia privind partidul, relateaza Realitatea.net.