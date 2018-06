''Tentativa presedintelui Iohannis de a pune in discutie decizia CCR reprezinta, in opinia noastra, o subminare directa a acestei institutii fundamentale a statului roman. In logica sa, orice decizie a unei instante poate fi pusa in discutie, fara a fi executata. In plus, nimeni altcineva in afara de CCR, nici macar presedintele Iohannis, nu poate stabili care este interpretarea corecta a Constitutiei, deoarece, asa cum stim, CCR este garantul suprematiei Constitutiei. Presedintele Iohannis a refuzat sa asigure opinia publica asupra faptului ca va respecta decizia CCR. La intrebarile care i-au fost puse de catre mass-media si nu numai, pe aceasta tema, presedintele Romaniei s-a comportat precum un computer stricat, care este pus in dificultate de o ecuatie prea complexa si care nu face decat sa repete un raspuns irelevant'', a spus Claudia Gilia.

Deputatul PSD de Dambovita a adaugat ca partidul pe care il reprezinta va lua cea mai buna decizie in acest caz, dar nu a detaliat care va fi aceasta si nici daca vor incepe procedurile de suspendare a presedintelui.

''Eu cred ca PSD va lua cea mai buna decizie si va respecta dispozitiile constitutionale. Atunci cand o institutie a statului nu respecta Constitutia, in legea fundamentala a statului exista proceduri care pun in aplicare acel principiu de echilibru intre puteri'', a afirmat Gilia.

Claudia Gilia este membra a Comisiei juridice a Camerei Deputatilor, precum si a Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei.