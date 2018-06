Laura Codruta Kovesi, care ramane in functie in timp ce presedintele Klaus Iohannis ii analizeaza viitorul, nu a vrut sa faca niciun comentariu direct despre decizia Curtii Constitutionale. Insa, intr-un interviu de la sediul DNA, a justificat activitatile institutiei, precizeaza The New York Times.

"Este greu sa fie schimbate mentalitati. Ultimii cinci ani au insemnat foarte mult pentru Romania", a declarat Laura Kovesi.

"Din cauza investigatiilor noastre, din cauza condamnarilor, presiunile asupra institutiei noastre au crescut categoric in ultimul an si jumatate. Daca dispare independenta procurorilor - ceea ce pare ca se intampla acum -, activitatile noastre nu devin mai dificile", devin imposibile, a adaugat sefa DNA, conform NYT.

Declaratiile sunt cuprinse intr-o analiza ampla a NYTce a fost publicata duminica, privind situatia din Romania. Editorialistii Marc Santora si Kit Gillet critica, sub titlul "Pretinzand existenta unei factiuni a «Statului paralel», liderii Romaniei tintesc spre procurorul-sef anticoruptie", situatia din tara noastra si in special actiunile PSD, laudand pe de alta parte actiunile sefei DNA, potrivit Hotnews.ro.