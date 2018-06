"Cu totii am ajuns la aceeasi concluzie: ca trebuie sa ies public, pentru ca si dansii au inteles ca exista o stare de pericol. (...) Initial, am vrut in aceeasi zi sa sesizam Comisia de la Venetia, am zis sa o lasam pentru luni. Ne mai gandim, ne mai cutare... Dar cu totii am spus ca trebuie sa iesim", a afirmat judecatorul Lazaroiu, la Antena 3, intrebat daca le-a spus colegilor de la CCR despre intalnirea avuta cu consiliera presedintelui Klaus Iohannis.

El a adaugat ca s-a ajuns la concluzia de a fi sesizata Comisia de la Venetia, "punctual, pe aceasta chestiune".

Judecatorul CCR Petre Lazaroiu a declarat vineri, ca a fost chemat de unul dintre consilierii presedintelui Klaus Iohannis, care i-ar fi comunicat ca sefului statului i se cere imperios de catre o asociatie emiterea unui decret de revocare a sa din functie, potrivit Agerpres.

"M-am intalnit cu doamna Simina Tanasescu (consilier prezidential - n.r.), la cererea dansei. Am fost la Facultatea de Drept, unde avea examene. M-a rugat prietenos sa vin pana la dansa ca are o misiune ingrata. Mi-a spus: uite, am hartia aceasta (o cerere de la Fundatia VeDem Just, prin care solicita presedintelui CCR, Valer Dorneanu, sa puna in discutie mandatul lui Petre Lazaroiu - n.r). Zic: stiu, e o aberatie, circula de vreo doua saptamani, eu nu iau in consideratie. Pai da, dar zice: presedintelui i se cere imperios sa se emita un decret. Cu ce obiect? Pai, decret de revocare a ta. Zic: stii bine ca nu are niciun temei, nu are nicio prerogativa. Da, dar suntem in situatia in care, daca nu emite acest decret, ne da in judecata respectiva asociatie, daca il emite, ne dai tu in judecata. Eu am zis: bineinteles ca asa va fi", a relatat Petre Lazaroiu.

El a adaugat ca un motiv plauzibil pentru aceasta situatie ar fi prelungirea termenului pentru emiterea decretului de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

"Opinia publica trebuie sa stie, deoarece chestiunea e cu bataie lunga. Nu este a mea. Nu ma priveste pe mine. Eu nici nu contez in ecuatia asta. (...) Daca se intampla chestiunea asta exista un motiv foarte plauzibil (...) ca presedintele sa spuna: pana cand nu lamurim problema mandatului lui Lazaroiu nu emit decretul de revocare (a Laurei Codruta Kovesi - n.r.)", a spus Lazaroiu.

Judecatorul CCR a tinut sa precizeze ca nu o poate banui pe Simina Tanasescu de presiuni, aceasta doar comunicandu-i care este situatia.

"Nu o pot banui pe doamna Tanasescu cu care, repet, eu am o relatie foarte buna si o respect. Nu o pot banui ca, vezi doamne, mi-a strecurat discret: vezi ca esti in pericol daca nu faci nu stiu ce. Nu. Dansa in mod civilizat mi-a spus asta. Eu am luat act. (...) Astept decretul presedintelui", a explicat magistratul.

La randul sau, Administratia Prezidentiala a precizat, intr-un comunicat transmis AGERPRES, ca Simina Tanasescu a avut o discutie tehnica, fara implicarea Institutiei presedintelui Romaniei, cu judecatorul Petre Lazaroiu despre solicitarea asociatiei civice VeDem Just, subliniind ca orice fel de speculatii sau insinuari cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra magistratului sunt complet neadevarate si nefondate.