"Eu am cumpanit indelung decizia de astazi, pentru ca eu cred cu tarie - si nu sunt singurul din PNL care crede asta - ca liberalii din PNL care iubesc democratia si liberalii din ALDE trebuie sa se uneasca intr-un partid sub Calin Popescu-Tariceanu. Liberalismul din Romania are nevoie de un partid care sa lupte pentru justitie dreapta, sa elimine abuzurile din justitie si economice, sa sustina un sistem bancar, dar nu unul care sa permita jecmanirea oamenilor. (...) Am decis sa vin alaturi de Calin Popescu-Tariceanu si colegii de la ALDE pentru ca sunt convins ca, mai devreme sau mai tarziu, toti liberalii care iubesc democratia ne vom intalni aici. Sa nu cautati un troc intre mine si Tariceanu, ca nu exista. N-am venit in ALDE pentru functii. Nici in PNL nu am candidat pentru vreo functie. (...) Fac politica pentru ca eu cred ca trebuie sa facem legi bune si drepte pentru oameni", a afirmat duminica Zamfir intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul central al ALDE, alaturi de presedintele formatiunii, Calin Popescu-Tariceanu.

Zamfir a criticat politica actuala a conducerii PNL, relateaza Agerpres.

"Eu nu sunt aici pentru ca in urma cu trei luni Ludovic Orban a decis sa ma excluda din PNL. Si astazi nu sunt exclus din PNL. Si astazi acel Consiliu National care trebuia sa decida excluderea mea nu a mai fost convocat de Ludovic Orban. Am ramas aceste trei luni pentru ca am crezut ca Ludovic Orban nu reprezinta vocea PNL, ca el si camarila din jurul sau sunt doar un derapaj al PNL si am sperat sincer ca ei, colegii mei liberali, adevaratii liberali sa corecteze acest derapaj. Din pacate, nu s-a intamplat asta. In schimb, s-a intamplat altceva, ce m-a determinat sa nu mai pot continua in PNL. PNL a pierdut din cauza lui Ludovic Orban si a actualei conduceri bunul cel mai de pret pe care l-a cladit in 143 de ani de istorie, si anume, brandul de aparator al drepturilor si libertatilor oamenilor. Astazi PNL s-a transformat in aparatorul abuzurilor, in partidul care, epuizandu-si toate argumentele politice, recurge la plangeri penale de inalta tradare impotriva premierului, inchide ochii la protocoale secrete, declanseaza o campanie fara precedent impotriva CCR. Este, si o spun cu regret, poate cea mai neagra si rusinoasa era pentru PNL, cu cel mai rusinos presedinte PNL", a sustinut Zamfir.

Intrebat daca si alti colegi liberali il vor urma in ALDE, Zamfir a spus: "Nu, n-am informatii concrete. Eu nu fac parte dintr-un plan. Nu am decis ca o grupare din PNL sa plece la ALDE ca sa destabilizeze. Nu! In schimb, foarte multi colegi liberali mi-au spus ca singura sansa sa se salveze este (...) sa ne unim sub Calin Popescu-Tariceanu".

Senatorul Daniel Zamfir, a carui excludere din Partidul National Liberal a fost votata de Biroul Executiv al partidului pe 28 martie, a anuntat duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, ca se alatura acestui partid.