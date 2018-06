"Eu nu vreau ca acest moment, in contextul foarte dificil al deciziei CCR care il obliga pe presedinte sa o revoce pe sefa DNA sa se transforme intr-un razboi mai amplu. Eu cred ca presedintele isi va da seama ca statul de drept, pe care e obligat sa il apere, presupune un singur lucru si anume sa semneze decretul de revocare. Dincolo de chestiunea aceasta, poate unii o sa interpreteze in fel si chip. In 2019 avem preluarea presedintiei Consiliului UE. Sase luni de zile ochii Europei vor fi atintiti catre noi si vreau sa nu fie tensiuni politice, de aceea contez pe o decizie in care aceasta de criza sa se incheie cat mai rapid", a declarat, duminica, Calin Popescu Tariceanu.

Intrebat daca s-a discutat in coalitie un termen in care este asteptat raspunsul lui Klaus Iohannis privind revocarea, Taricenanu a raspuns: "N-am discutat, dar un termen rezonabil nu poate fi decembrie", potrivit Mediafax.