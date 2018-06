Acesta a anuntat duminca ca s-a inscris in ALDE, dupa ce le trimisese sambata o scrisoare deschisa liberalilor.

Biroul Executiv al PNL a decis, pe 28 martie, la propunerea lui Ludovic Orban, excluderea lui Daniel Zamfir din partid, hotarare care ar fi trebuit supusa validarii Consiliului National al formatiunii, la prima reuniune a acestui for. Lui Daniel Zamfir i s-a reprosat faptul ca a initiat proiectul legislativ privind plafonarea dobanzilor bancare, adoptat la sfarsitul lunii februarie de Senat.

"Am luat decizia in Biroul Executiv de a-l exclude pe senatorul Daniel Zamfir din PNL. Va fi supusa validarii Consiliului National, la prima reuniune (...) Daniel Zamfir nu este depasit in materie de atacuri la adresa PNL de niciun reprezentant al PSD. Nu cred ca in PNL are loc o persoana care este sustinuta de PSD, initiaza proiecte de lege alaturi de consilieri ai primului ministru PSD si care este aplaudat la scena deschisa de PSD pentru diferite proiecte pe care le pune in dezbatere", a explicat Orban, la acea vreme, potrivit stirileprotv.ro.