Bjorn Ulvaeus a insistat că nu ar dori ca un actor să-l joace pe marele ecran într-un film precum „Bohemian Rhapsody'', despre trupa Queen, sau „Rocketman'' despre Elton John, adăugând că „ştie sigur'' că nici colegii săi din formaţie nu ar fi de acord.

„Nu cred că ne-am dori aşa ceva, eu unul ştiu sigur că nu aş vrea un actor - nu cât sunt în viaţă - să mă interpreteze pe marele ecran şi cred că nici celorlalţi nu le-ar plăcea asta'', a spus Bjorn Ulvaeus, care a fondat legendarul grup suedez de muzică pop alături de Agnetha Fältskog, Benny Andersson şi Anni-Frid (Frida) Lyngstad.

Interpreţii unor hituri precum „Dancing Queen'' şi „Waterloo'' vor lansa în curând noi melodii, pentru prima dată după patru decenii, înaintea turneului lor cu avataruri, care a suferit numeroase întârzieri.

Grupul a înregistrat cinci piese noi - printre care se numără „I Still Have Faith In You'' şi „Don't Shut Me Down'' - pentru aceste spectacole.

În anul 1982, ABBA s-a destrămat. Agnetha şi Frida au continuat cariera solo, iar Benny şi Bjorn s-au orientat către activitatea de producători şi compozitori.

Grupul ABBA a vândut peste 400 de milioane de discuri pe plan mondial şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2010.

Membrii trupei ABBA s-au reunit pe scenă, în iunie 2016, la o petrecere privată, pentru a sărbători 50 de ani de colaborare muzicală a celor doi componenţi masculini, Benny Andersson şi Björn Ulvaeus. Reuniunea pe scenă a avut loc într-un local din Stockholm şi s-a limitat la o singură piesă - „You and I", potrivit ziarului suedez „Expressen".

În acelaşi an, au anunţat, pe pagina lor de Facebook, un turneu mondial „virtual" pentru 2018, un proiect tehnologic revoluţionar. În 2018, au revenit în studio pentru a înregistra două noi piese pentru turneul virtual, în care componenţii trupei să apară pe scenă sub formă de avataruri.

Trupa ABBA, formată în Stockholm în 1972, a devenit cunoscută la nivel mondial după câştigarea concursului Eurovision în 1974 cu piesa „Waterloo". Cei patru s-au bucurat de un succes uriaş cu o serie de hituri apărute în anii '70-'80, notează Agerpres.