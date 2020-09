Gina Pistol a vorbit pentru prima data despre relaţia cu Smiley şi despre sarcină.

„Nu ştiam cum este să fii însărcinată. Eu le-am pus din cauza oboselii, pentru că filmam foarte mult în perioada aia. Eu asta am crezut că este. De fapt eram însărcinată şi nu ştiam lucrul ăsta, tocmai pentru că doctorii mi-au spus că nu am şanse să răman însărcinată şi uite că Dumnezeu a avut alt plan. Nu-mi venea să cred. Îmi era frică să mă bucur. Când i-am auzit prima oară inimioara bătând. Atunci. Atunci a fost momentul când mi-a fugit pământul de sub picioare în sensul bun. Pentru că era confirmarea că gata'', a spus vedeta de televiziune.

Gina Pistol a povestit cum a decis să-i dea vestea cea mare lui Smiley

„Am făcut un test de sarcină, ieşise o linie perfectă una mai puţin, mai ştearsă. Eu am crezut că nu am făcut ceva bine. Şi am aşteptat o zi întreagă, am fost la filmări, am avut o zi grea la filmare, am ajuns acasă. Voiai să dormi şi ţi-am zis să nu te culci că vreau să vb ceva. da. Dar tu ai simţit ceva când ţi-am zis asta? Te-ai gândit? Ce te-ai gândit? S-ar putea. Zi, te-ai gândit. Da, m-am gândit. Am luat testul de sarcină şi i-am zis lui Andrei: Cred că sunt însărcinată. Şi ne uitam unul la altul şi râdeam. Am râs că era. Nu ştiu cum să îmi explic trăirea aia pe care am avut-o atunci. Fericire. Da, dar mi-era frică. Ne uitam unul la altul şi râdeam'', povesteşte Gina Pistol.

Smiley mărturiseşte că a fost extrem de emoţionat când a aflat că va avea o fetiţă.

„M-am emoţionat mai tare cumva. Tot timpul le spuneam prietenilor, că dacă o să fiu tată de fată o să fiu terminat. Taţii de fete devin foarte sensibili la fete, adică e foarte greu să îi refuzi ceva. Eşti victimă totală. E un om pentru care voi face orice'', a spus cântăreţul în interviul publicat ieri, pe canalul lui de YouTube.