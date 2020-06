"Eram la prima ecografie de confirmare a celei de-a doua sarcini. Am intrat în clinică de mână cu soțul meu, emoționați și bucuroși că o să auzim bătăile inimii unei noi vieți. La recepție ne-am întâlnit cu o colegă de-ale mele cu care am împărtășit bucuria. Nu am vrut să mint în legătură cu vizita mea la medic, plus că bucuria nostră era evidentă. Așa că atunci am primit și primele felicitări pentru sarcină. În scurt timp, însă, avea să-mi cadă cerul în cap," a povestit prezentatoarea Știrilor PRO TV pe blogul personal.

" Am mers la o a doua ecografie la medicul care m-a asistat la prima naștere, și la care nu mersesem de prima dată pentru că nu găsisem loc în programări așa de repede pe cât doream. Am sunat-o. Era de gardă și am mers imediat să mă vadă. Și ea mi-a spus același lucru.

Sarcina era oprită din evoluție, iar embrionul ori ceea ce se vedea la ecografie nici nu arăta normal și nici nu avea activitate cardiacă. A exclus posibilitatea ca sarcina să fie prea mică și din acest motiv să nu-i auzim bătăile inimii. Am stabilit să revin peste o săptămână, să mă mai vadă odată și să facem ce trebuie făcut…"

Lavinia Petrea a decis să ceară părerea unui al treilea medic, specialist în medicină materno-fetala. Aceasta nu i-a spus mediului diagnosticul primit, ci s-a prezentat ca la o consultație normală. După câteva minute, primește același verdict: nu are activitate cardiacă.

"Mă întind din nou pentru a patra ecografie în a zecea zi de la prima. Reacția doctoriței întârzia să apară. Se uita și se tot uita la ecograf, apoi ridică volumul și… se auzeau perfect bătăi de inimă! Acele bătăi pe care le auzisem și atunci când i-am ascultat pentru prima dată inima bătând lui Mathias. “Nu vreau să îți dau false speranțe și nici să mă grăbesc să îți spun că totul este în regulă cu sarcina ta, dar uite, eu văd acum un embrion care arată ca un inel cu diamant! Așa spunem noi medicii când o sarcină la început arată cum trebuie. Ai un inel cu diamant! Și are activitate cardiacă", a povestit prezentatoarea despre miracolul nașterii celui de-al doilea copil.