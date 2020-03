Artistul Smiley a anuntat prin intermediul Instagramului ca se va autoizola la domiciuliu, dupa ce acesta s-a intors din Los Angeles.

Smiley s-a intors din Los Angeles, in urma cu o seara, si a postat un mesaj pe contul sau de Instagram, in care a anuntat ca a decis sa se autoizoleze, in contextul epidemiei de coronavirus.

"Bine va regasesc! Mesaj lung: aseara am aterizat. Direct la autoizolare. Nu va las eu singuri in izolare. Pentru cel putin o saptamana urmeaza sa stau acasa cu o mica parte din echipa Hahaha Production", a anuntat Smiley.

Smiley le-a promis fanilor ca ii va tine la curent cu ce va face in aceasta perioada de izolare: "Va tin la curent cu video pe YouTube pentru ca am timp".

Acesta a postat si o fotografie, alaturi de doi colegi de-ai sai, cu o masca pe fata, tinand in mana un carton pe care scrie: "Bine ai revenit".

