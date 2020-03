Premierul britanic Boris Johnson si iubita sa Carrie Symonds au anuntat sambata ca asteapta un copil si ca se vor casatori, relateaza AFP.

"Premierul si domnisoara Symonds sunt foarte fericiti sa isi anunte logodna si ca asteapta un copil la inceputul verii", a spus un purtator de cuvant al cuplului, citat de agentia Press Association. Un purtator de cuvant al Downing Street a confirmat informatia pentru AFP, fara a furniza mai multe detalii.

Casatorit de doua ori, Boris Johnson, in varsta de 55 de ani, s-a separat in 2018 de sotia sa, dupa 26 de ani de mariaj, si a aparut in public alaturi de Carrie Symonds, in varsta de 31 de ani, la inceputul lui 2019.

Liderul britanic, care ocupa acest post de vara trecuta si a obtinut o mare victorie la alegerile legislative din decembrie, va fi primul premier in functie care se casatoreste in 250 de ani.

De la 31 ianuarie, Boris Johnson trebuie sa gestioneze aplicarea Brexit-ului, iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

Boris Johnson si Carrie Symonds au marcat deja istoria Marii Britanii fiind primul cuplu in concubinaj de la Downing Street, resedinta oficiala a premierului la Londra.

Carrie Symonds, fosta consiliera in comunicare a Partidului Conservator inainte sa fie botezata de presa 'Prima iubita', a ramas discreta de la instalarea la Downing Street.

Ea a fost anterior directoare de comunicare in timpul campaniei pentru realegerea lui Boris Johnson la primaria Londrei in 2012.

Boris Johnson are deja patru copii din a doua sa casatorie cu Marina Wheeler - fiica sa cea mare are cu cinci ani mai mult decat iubita sa.

Conform presei britanice, el ar mai avea un al cincilea copil, ilegitim, potrivit Agerpres.ro