Ozzy Osbourne si-a anulat turneul in America de Nord pentru a urma un tratament medical, informeaza marti Press Association.

Artistul britanic heavy metal, in varsta de 71 de ani, a dezvaluit recent ca a fost diagnosticat cu boala Parkinson dupa ce a suferit o cazatura in casa.

Vedeta urma sa inceapa in luna mai sectiunea nord-americana a turneului sau mondial ''No More Tours 2'', in schimb va calatori in Europa pentru a urma tratament medical.

''Sunt atat de recunoscator ca toata lumea a avut rabdare pentru ca am avut un an prost. Din pacate, nu voi putea ajunge in Elvetia pentru tratament pana in aprilie, iar tratamentul dureaza sase-opt saptamani. Nu vreau sa incep un turneu si apoi sa anulez spectacolele in ultimul moment, deoarece nu este corect fata de fani. As prefera ca ei sa beneficieze acum de rambursare, iar cand voi efectua turneul in America de Nord, toti cei care au achizitionat un bilet pentru aceste spectacole vor fi primii care vor putea cumpara bilete la acel moment'', a explicat Osbourne , citat de Press Association.

Fostul component al formatiei Black Sabbath, cunoscut fanilor si ca ''Printul Intunericului'', a dezvaluit in ianuarie ca a fost diagnosticat cu boala Parkinson.

Citeste si: Astazi se implinesc 90 de ani de la infiintarea Federatiei Romane de F

Alaturi de sotia sa, Sharon, in varsta de 67 de ani, el a declarat la acel moment ca au in plan sa plece in strainatate pentru tratament. "Sunt atat de multe tipuri de Parkinson, nu este nici pe departe o condamnare la moarte, dar afecteaza anumiti nervi din corp. Si te simti ca si cum ai avea o zi buna, iarasi o zi buna, dupa care o zi foarte rea", a explicat Sharon, care ii este si manager. "Am ajuns la un punct in aceasta tara de la care nu putem merge mai departe, pentru ca am primit toate raspunsurile pe care le puteam primi aici, asa ca in aprilie mergem la un profesor din Elvetia care se ocupa de intarirea sistemului imunitar'', a spus la randul sau Ozzy.

Cantaretul a recunoscut ca i-a fost greu sa pastreze in secret aceste informatii despre starea sa de sanatate. "Sa tii ceva in tine pentru o vreme este dificil. Nu te simti niciodata curat, te simti vinovat", a spus el. ''Ma simt mai bine acum de cand am marturisit ca am Parkinson. Sper doar ca ei (fanii) sa fie rabdatori si sa ramana langa mine pentru ca am nevoie de ei", a mai spus artistul.

Cel mai recent album al lui Ozzy Osbourne, intitulat ''Ordinary Man'', urmeaza sa fie lansat vineri.