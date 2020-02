Elton John a intrerupt brusc un concert pe care il sustinea in Noua Zeelanda in cadrul turneului sau mondial si si-a cerut scuze aproape in lacrimi fanilor, explicand ca sufera de o pneumonie, informeaza AFP.

Superstarul britanic in varsta de 72 de ani intampinase dificultati in a canta duminica seara, asezat la pianul sau, la concertul desfasurat la Mount Smart Stadium din Auckland.

Dupa ce a fost examinat de un doctor cu un stetoscop, artistul a mai interpretat doua piese inainte de a se opri in mijlocul concertului: "Nu pot canta, tocmai mi-am pierdut vocea", a declarat el publicului cu o voce ragusita.

"Trebuie sa plec, imi pare foarte rau", a continuat cantaretul, vizibil emotionat.

Secventele video il arata pe Elton John imbracat intr-un costum albastru, stand la pian si ridicand din umeri in fata multimii, intr-un gest de neputinta.

Citeste si: Lara Fabian, data in judecata de organizatorii concertului de la Bucur

Artistul poate fi vazut parasind apoi scena, ajutat de membrii echipei sale, in timp ce multimea il aclama.

"Fusesem diagnosticat cu pneumonie atipica in ziua respectiva, dar am fost hotarat sa va ofer cel mai bun spectacol posibil", a scris ulterior vedeta pe contul sau de Twitter.

Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a declarat ca l-a intalnit pe cantaret inainte de concertul sau de duminica si ca "se putea vedea ca acesta nu se simte bine".

"Avand in vedere ca are ceea ce se numeste pneumonie atipica, faptul ca a petrecut circa doua ore pe scena pentru a sustine un astfel de concert este incredibil si foarte generos", a declarat Ardern in fata reporterilor laudand dedicarea cantaretului fata de publicul sau.

Citeste si: Cantaretul Juliano Cezar a murit pe scena, in plin concert/ VIDEO

Elton John se afla in Noua Zeelanda in cadrul turneului sau mondial "Farewell Yellow Brick Road", care a inceput in 2018 si este programat sa se incheie la sfarsitul acestui an la Londra.

Cu sute de concerte in intreaga lume, acest turneu este considerat ultima sansa pentru fani de a-l vedea pe cantaret inainte de a-si incheia cariera muzicala.

Elton John urmeaza sa concerteze in Auckland marti si joi inainte de a calatori in Australia pentru inca sapte concerte. Promotorul etapelor turneului din Australia si Noua Zeelanda, Chugg Entertainment, a declarat ca in prezent vedeta se odihneste si ca programul concertelor va continua asa cum este planificat. "Medicii sunt siguri ca se va recupera", a declarat o purtatoare de cuvant..