Artista Irina Rimes a reactionat dupa ce a primt o multime de comentarii ironice, in urma discursului sau, ca urmare a numirii sale ca ambasador al Zilei Nationale "Constantin Brancusi".

"Nu mai cititi toate articolele care circula pe net cu titluri din cuvinte scoase din context. Acesta ar fi un articol de referinta. Multumesc.

Maine, dupa ce trece febra, vom vorbi si noi despre lucruri relevante, cum ar fi evenimentul de pe 19 Februarie la Muzeul National de Arta", a scris Irina Rimes pe Facebook.

O jurnalista TVR a facut public si un mesaj primit de la artista, in care aceasta isi spunea punctul de vedere in legetura cu situatia creata.

"Este mai comod sa stai acasa si sa-ti vezi de interesele proprii. Si eu ma simt mai bine acasa decat sa merg pe la tot felul de conferinte. Totusi am cladit o comunitate pe retelele de socializare, ce exemplu sa le dau oare?! Nu ma implic in viata politica a acestei tari si nici acasa la mine, daca intri in tarate, te mananca porcii, dar oare este atat de grav sa transmit un mesaj tinerei generatii (sau sa incerc macar) sa vina la Muzeul National de Arta de ziua lui Brancusi?! Ca nu mi s-a cerut sa vorbesc public despre opera lui, nici nu as indrazni, ci doar sa invit tinerii sa il cunoasca mai bine, pentru ca evenimentul, aparent, nu e destul de cool si de trendy sa se promoveze singur… Nimic nu a fost. Doar niste fraze scoase din context. N-a publicat nimeni discursul sau macar fraze din discursul tinut astazi in fata jurnalistilor, ci doar niste cuvinte din singurul moment in care am incercat sa-mi cladesc ideea. N-a scris nimeni despre ce am spus dupa cuvantul «dar». Si nu a fost niciun onorariu si am facut asta din simplul motiv ca uneori ma sperie ce e in trending la noi pe YouTube. Iti raspund pentru ca te cunosc si ma cunosti, si ma cunosti mai bine decat ceilalti care comenteaza", a mentionat Irina Rimes, potrivit site-ului adevarul.ro.