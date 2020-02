Desemnata ambasadoarea Zilei Nationale „Constantin Brancusi“ 2020, Irina Rimes a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca se simte onorata sa detina acest titlu si ca este posibil sa sustina demersul acestei actiuni prin postarile online.

Artista a adaugat ca nu stie daca este potrivita pentru un astfel de titlu: "Nu stiu daca sunt cea mai buna alegere pentru a face puntea intre generatii, dar multumesc pentru incredere. Aparent, eu nu ascult 5Gang, dar ma gandeam ca poate ar trebui sa apelam si la tinerii vloggeri, pentru ca au mai mare influenta. Ca o idee, pe viitor".

Intr-o alta ordine de idei, artista a mentionat ca trebuie sa ne sustinem cultura si valorile pentru ca sunt singurele lucruri care nu ne pot fi luate: "Stiu un lucru sigur: Noi, romanii, avem o cultura cu care ne putem mandri. Pentru ca ceea ce avem noi e ceva ce se cam pierde in Vest, daca nu s-a pierdut de tot. Tara noastra a fost pusa pe harta culturala a Europei de niste personalitati, genii despre care se vorbeste de secole, intre care si Constantin Brancusi. Personalitatile astea au crescut cu aceleasi valori cu care crestem si noi".

"Imaginati-va ca eu am 28 de ani si mama inca imi trimite genti cu mancare. Eu ma duc de Craciun acasa si cant colinde. Mergem sa colindam. Cantam colinde vechi si noi, cantece despre dor, despre dragoste, despre mama si tara. Cantece care ne amintesc cine suntem si de unde venim. Dorul nu are traducere mot a mot in alta limba. E doar al nostru si nu ni-l poate lua nimeni. Daca ne pot lua Rosia Montana, petrolul, aurul, bogatiile terestre, lemnul, padurile, atunci cultura nu ne-o pot lua. Nu si-o vor putea atribui niciodata", a mai adaugat aceasta.

Intrebata cum va contribui la Ziua Nationala "Constantin Brancusi", aceasta a spus: "Eu stiu sa cant si sa vorbesc. Mai mult sa cant".

Ministrul Culturii afirma in acest context ca "simpla prezenta a ei deja conteaza enorm, pentru ca intram pe un segment de public care altfel nu ar fi fost interesat", potrivit adevarul.ro.