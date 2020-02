Dupa opt ani de la moareta celebrei cantarete, au fost publicate detalii relevante din autopsia facuta la momentul respectiv. S-a descoperit ca aceasta suferea de afectiuni cardiace extrem de grave.

Whitney Houston a murit la doar 48 de ani, in anul 2012, pe 11 februarie. In prima parte a raportului facut la autopsie descopera detalii greu de imaginat. Cea care canta celebra piesa "I Will Always Love You" isi pieduse in ultimii ani din viata 11 dinti din fata si a ramas fara sprancene.

Conform analizelor din acel an, consumul excesiv de cocaina si afectiunile cardiace i-ar fi adus moartea frumoase cantarete. S-a dovedit ca afectiunile cardiace de care suferea erau atat de grave incat una dintre artere era blocata in proportie de 60%.

Inainte de tragedie, artista a petrecut mai multe zile in Los Angeles si se pregatea sa mearga la o petrecere care era organizata in deschiderea decernarilor premiilor Grammy de la acea vreme. Inainte sa intra in cada pentru a face baie, aceasta i-a spus impresarului ei ca simte o puternica durere in gat.

Ulterior, aceasta a fost gasita in apa fierbinte din cada care avea o temperatura de 66 de grade Celsius. Tot la autopsie s-a descoperit ca aceasta avea arsuri severe pe spate si pe picioare, potrivit adevarul.ro.

Pe bratul stang se putea distinge o intepatura si urmele unor proteze, dar si cicatricele ramase dupa operatia de implanturi mamare. O peruca parea impletita in parul vedetei, medicul legist constatand ca, in timp ce sprancenele cantaretei erau "rare", parul de sub peruca era negru si ondulat "fara semne de chelire".

Recent a aparut informatia potrivit careia Whitney Houston este una dintre personalitatile care vor fi incluse pe Rock and Roll Hall of Fame pentru anul 2020.