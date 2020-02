Roxen este o artista complexa, ce a lansat primul sau single in vara lui 2019, cu un sound visator si melodii care aduc in prim-plan o stare de reverie si unul dintre artistii din top pe Youtube.

"In copilarie am participat la diverse concursuri si festivaluri, insa intotdeauna mi-am dorit sa fac muzica la cel mai inalt nivel si visam sa cant pe scene mari si sa ma adresez publicului. Acum sunt emotionata si provocata in acelasi timp, deoarece simt ca incep sa ies deja din zona mea de confort. Dar asta imi place, mereu m-am simtit atrasa de lucrurile noi, de provocarile care au venit in viata mea. Ma bucur si sunt recunoscatoare pentru aceasta oportunitate. In acest moment, toata energia si atentia imi merg catre Eurovision, pentru care imi doresc sa ma pregatesc cat pot de bine", a declarat Roxen, potrivit unui comunicat transmis miercuri de TVR.

Roxen are deja doua piese in topurile muzicale ale momentului: "You don't love me" feat Sickotoy si "Ce-ti canta dragostea", care sunt difuzate in heavy rotation, atat la radiourile din Romania, cat si in playlist-urile televiziunilor de specialitate. In doar cateva saptamani de la lansare, piesa "You don't love me" s-a regasit in playlist-urile celor mai relevante radiouri din Franta, Mexic, Statele Unite ale Americii, Rusia, Spania, Grecia, Elvetia, Turcia, Bulgaria, Lituania, Kosovo, Slovenia, Kazahstan, Estonia si Moldova, insumand peste 8 milioane de vizualizari pe YouTube, precizeaza TVR.

Anul acesta, selectia in vederea Finalei Nationale s-a concentrat, intr-o prima faza, pe identificarea celei mai reprezentative voci, evaluata de o comisie de specialitate pe baza unor criterii precum abilitatile vocale, interpretarea, empatia muzicala, expresivitatea, potrivit Agerpres.ro.

Decizia finala de selectie a vocii care sa reprezinte Romania la Rotterdam a apartinut unei comisii de specialisti compusa din: Crina Mardare - vocal coach, Luminita Anghel - interpret, Lucian Stefan - managing partner Global Records, Liana Stanciu - producator muzical radio tv si seful Delegatiei Romaniei la Eurovision, Dan Manoliu - producator tv, director artistic, Gabriel Scirlet - regizor muzical, Liviu Elekes - compozitor si regizor muzical, Andrei Tudor - compozitor si Bogdan Paun - regizor muzical.